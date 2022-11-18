ABD’deki Türk öğrenci sayısı arttı

ABD Türkiye Misyonu Kamu Diplomasisi Müsteşarı Viraj LeBailly, Amerika’daki Türk öğrenci sayısının geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 4.4 oranında arttığını, bunun on yılı aşkın sürenin en yüksek artış oranı olduğunu söyledi.

ABD Adana Konsolosluğu Uluslararası Eğitim Haftası’nı Adana’da bulunan EducationUSA Merkezi’nde Adana liselerinden eğitimci ve öğrencilere verdiği bir resepsiyonla kutladı. Resepsiyonda açılış konuşmasını yapan ABD Türkiye Misyonu Kamu Diplomasisi Müsteşarı Viraj LeBailly, “Bu akşam bu kadar çok eğitimci ve öğrencinin bizle olabilmesinden dolayı çok mutluyum. Bu, eğitimin her iki ülkenin de geleceği için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Uluslararası öğrenci hareketliliği diplomasi, inovasyon ve ekonomik refah bakımından son derece önemlidir. Uluslararası Öğrenci Hareketliliği hakkındaki son ’Open Doors’ (Açık Kapılar) Raporu’na göre ABD, 948 bini aşkın uluslararası öğrenciyle, yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin ilk tercihi olmayı sürdürmektedir. Tüm bu uluslararası öğrenciler içinde 2021-2022 eğitim yılında Amerikan eğitim kurumlarına kayıtlı Türk öğrenci sayısı 8 bin 500’e yakındır. Hatta, ABD’deki Türk öğrenci sayısı geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 4.4 oranında artmıştır, ki bu on yılı aşkın sürenin en yüksek artış oranıdır” dedi.

Yüksek öğrenimine ABD’de devam etmek isteyen Türk öğrencilere yardımcı olmak için, ABD Türkiye Misyonu İstanbul, Ankara, İzmir, ve Adana’da EducationUSA hizmetlerini finanse ediyor. EducationUSA aracılığıyla öğrenciler 2 yıllık yüksek okullar, lisans, yüksek lisans, lise yaz programları ve ayrıca sınav rehberliği ve burs fırsatları hakkında ücretsiz danışmanlık alabiliyor.