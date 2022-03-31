ABB’den ‘Doğa ve Öğrenci Dostu’ bir proje daha: parklar özel açık hava sınıfı ile renklenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi “öğrenci dostu” uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekonomik ömrünü tamamlamış EGO otobüsünü “Açık Hava Sınıfı” hâline getirdi. Parklara konularak öğrencilerin doğayla baş başa ders çalışabileceği, wi-fi bağlantılı yeşil dönüşüme örnek niteliğindeki proje ilk kez ATO Congresium’da düzenlenen EKO İKLİM Zirvesi’nde görücüye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te çevre bilincini geliştirerek hayata geçirdiği çevre ve doğa dostu projeleri şimdi de “öğrenci dostu” projelerle buluşturuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlayan EGO otobüsünü atık malzemeleri kullanarak ‘Açık Hava Sınıfı’ hâline dönüştürdü.

Başkent parklarına konulacak açık hava sınıfları sayesinde Başkentli öğrenciler doğayla baş başa ders çalışma imkânı bulacak.

Başkent’te tasarruf odaklı geri dönüşüm projeleri yaygınlaşıyor

Atıl durumda bulunan demir ve ahşap malzemeleri geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandıran Büyükşehir Belediyesi tasarruf odaklı örnek proje ile kullanılmayan bir EGO otobüsünü farklı bir amaçla yeniden kullanılır hâle getirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atölyesi ustaları tarafından üretilen oturma grupları, kitap rafları, sehpalar ve minik taburelerin yerleştirildiği otobüs, Başkent parklarında ders çalışmak isteyen öğrencilerin kullanımına açılacak.

Otobüslere konulan elektrik güneş panelleri ile ücretsiz wi-fi hizmetinin de sağlanacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Tolga Kepir, şu bilgileri verdi:

“EGO tarafından hurdaya ayrılan 16 metrelik körüklü otobüsü teslim alarak, parklardan budanan ağaç dallarını ve dönüşüme uygun tüm malzemeleri değerlendirerek yeniden modifiye ettik. Ekonomik ömrünü tamamlayan EGO otobüsünü kendi atölyemizde, kendi kaynak ve ustalarımızla açık hava sınıfı hâline getirdik. Öğrenciler için oluşturduğumuz yaşam alanı içerisinde güneş enerjisiyle elektrik sağlıyoruz. Ayrıca otobüsümüzde ücretsiz wi-fi hizmeti de veriyoruz. Öğrencilerimiz güvenli bir ortamda doğayla baş başa kalarak ders çalışma imkânı bulacak. Kısaca amacımız geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve bunu sanatla bütünleştirmek. Bu çalışmalarla ilgili oldukça pozitif dönüşler alıyoruz.”

Ankara’nın ilk açık hava sınıfı eko iklim zirvesi’nde görücüye çıktı

Başkent’in tarihi ve doğal değerleri göz önünde bulundurularak tasarlanan Açık Hava Sınıfı, ATO Congresium’da düzenlenen EKO İKLİM Zirvesi’nde ilk kez görücüye çıktı.

Zirveye katılan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği açık hava sınıfı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde öğrencilerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir parka yerleştirilecek.