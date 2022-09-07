Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun" dedi.
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan: “Milli Muharip Uçak’ın portatif imalatını 18 Mart 2023’te hangardan çıkartacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi. Herkes karara kara düşünüyor bu kışı nasıl atlatacağız” dedi.
ABB’den dar gelirli öğrencilere barınma imkanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara’ya üniversite okumaya gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlanacağını duyurdu.
Eğitim 07.09.2022, 14:44
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara’ya üniversite okumaya gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlanacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, barınma sorunu yaşayan öğrencilere seslenerek, “KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” notunu paylaştı.
Yurt imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler http://yurt.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
25
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü