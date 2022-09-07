ABB’den dar gelirli öğrencilere barınma imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara’ya üniversite okumaya gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlanacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, barınma sorunu yaşayan öğrencilere seslenerek, “KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” notunu paylaştı.

Yurt imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler http://yurt.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.