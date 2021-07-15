93 yaşında mezun oldu

Dört yıl önce eğitime başlayan 60 yaş üzeri öğrencilerin öğrenim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampüsü öğrencileri için Türkiye’de ilk defa mezuniyet töreni düzenlendi.

En genci 65, en yaşlısı 93 yaşında olan 51 Tazelenme Üniversitesi öğrencisi mezuniyet töreninde cübbe ve kep giydi, diploma aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen törene MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyik, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, mezun olan öğrenciler, aileleri ile torunları katıldı.

Uygulamalı ve teorik bilgiler aldılar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampüsünde eğitim gören öğrenciler pandemi döneminde zoom üzerinden derslerini devam ettirdiler. 4 yıllık eğitimlerinde spordan sağlığa, sağlıktan beslenmeye kadar ve kültürel etkinlikler ile teorik ve uygulamalı derslerde eğitimler aldılar.

“Eğlenerek öğrendik”

Tazelenme Üniversitesi kurucusu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Tuna, “2017 yılında Tazelenme Üniversitesine başlayan sizler mezuniyet aşamasına geldiniz. Bu 4 yıl ne kadar çabuk geçti. Sanki birkaç yıl daha olsa, hatta 10x4 yıl olsa. Ama olacak. 4 yıl boyunca çok değişik aktivitelerimiz oldu. Teorik derslerimiz, uygulamalı derslerimiz, ders dışı faaliyetlerimiz. Bizim temel sloganımız eğlenerek öğrenmek. Eğlenerek öğrendik. Dünyayı bir bakıma yeniden tanıdık” dedi.

“Yeni bir hayata yelken açtınız”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyik ise, “Bir başarı özverisiz, emeksiz ve fedakarlık yapmadan olmuyor. Evlerinizde oturmadınız. Yeni bir heyecanla, yeni bir şevkle yepyeni bir hayata yelken açtınız” dedi.

“Bizim bugüne kadar niye ATAK’ımız, Bayraktarımız yoktu”

Tazelenme Üniversitesi’nin en yaşlı öğrencilerinden 1945-1946 Antalya Köy Enstitüsü mezunu ilkokul öğretmeni 93 yaşındaki Zeliha Korkmaz, günümüz gençliğinin ellerindeki telefon ile vakit geçirdiklerini ve tembel olduklarını söyledi. Korkmaz, “Şimdiki gençler çok tembel. Ellerinde telefon onunla vakit geçiriyorlar. Telefon ile vakit geçirmektense kendilerini ilerletecek, bir kültür konusu ile ilgilenseler veyahut hiçbir şey yapmasalar ellerine bir kazık alıp yontsalar o da bir iş. Niye şimdiye kadar bizim bir ATAK’ımız yoktu, Bayraktar yoktu? Demek ki çalışılmamış. Ama şimdi yeni yeni gençlerimiz çalışıyor. Bayraktarımız da var ATAK’ımız da var. Daha da çok şeyler olacak. İnşallah gelecek neslin çok çalışmasını ve daha çok sanat yönüne, beceri ve buluşlar yönünde çalışmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

“Bu sistem Alzheimer’i önlüyor”

Hukuk Fakültesi mezunu emekli Avukat Sevinç Göçügenci de Tazelenme Üniversitesi’nin kendilerine çok şeyler kattığını belirterek, “Şu anda aynı üniversite bitirmiş gibi heyecanım var. Tazelenme Üniversitesi bizlere çok şeyler kattı. Ufkumuz açıldı, gençleştik. Çevrem biraz daha arttı. Hocalarımız bizlere çok iyi bilgiler verdi. Aynı zamanda eski bilgilerimizi tazeledik ve yeni bilgiler öğrendik. Çok mutluyum. Hatta ben bitsin istemedim. Diploma almayı istemedim. Diploma aldıktan sonra da diğer açılan yerlerde bizler kendi branşımızda öğretmenlik yapacağız ve ders vereceğiz. Belki Yüksek Lisans da yapabilirim. Yaşlılara tavsiyem evde oturmasınlar. Ufuklarını genişletsinler, bir şeyler öğrensinler dağarcıklarını zenginleştirsinler. Özellikle Alzheimer olmamaları açısından çok önemli ve önleyici bir sistem bu” dedi.

Diploma almaya torunları ile geldiler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampüsünden mezun olan öğrencilerin diplomaları protokol tarafından verilirken, bazı öğrenciler yanlarında torunları ile diplomalarını aldılar. Türkiye’de ilk defa düzenlenen diploma töreninin ardından Tazelenme Üniversitesi öğrencileri keplerini havaya attı.