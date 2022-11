9. Uluslararası Future Learning Konferansı’na bu kez Atılım Üniversitesi ev sahipliği yapıyor

“İnsan Odağında Gelecek” temasıyla düzenlenen “Uluslararası Future Learning Konferansı’”nın 9’uncusuna bu kez Atılım Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. 9 Kasım’da başlayan ve hibrit olarak gerçekleştirilen konferans, bugün sona erecek.

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) öncülüğünde iki yılda bir düzenlenen, ilk kez 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Future Learning Konferansı bu yıl ilk kez Ankara’da, Atılım Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, TUYAFED ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliği ile dokuzuncu kez kapılarını araştırmacı, eğitimci, kamu ve özel sektör çalışanlarına açtı.

“9th International Conference on Future-Learning and Informatics: Creating a Human-Focused Future” (9. Uluslararası Gelecek-Öğrenme ve Bilişim Konferansı: İnsan Odaklı Bir Gelecek Hazırlamak) Konferansı, 9 Kasım’da Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde ilk kez Ankara’da gerçekleştirilmeye başlandı.

Konferans hakkında bilgiler veren Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, konferansın insan odağında gelecek oluşturmak noktasındaki önemine değindi.

“Konferansımızın ana teması insan odağında bir gelecek oluşturmak”

İnsan odağı olmadığı sürece gelecekten söz etmenin mümkün olamayacağını söyleyen Doç. Dr. Eryılmaz, “Konferansımızın ana teması insan odağında bir gelecek oluşturmak. İnsan odağında olmadığı zaman bir gelecekten söz etmek mümkün değil. Ama insanların ihtiyaçlarını, beklentilerini anlayarak onlara göre bir çözüm üretebileceksek ancak o şekilde gelecekten söz edebiliriz. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor ama insanın ihtiyacını göz önüne almadan gelişen teknolojinin bir anlamı yok. Sonuç olarak teknoloji de mutlaka insana hizmet etmek durumunda” diye konuştu.

İnsan odağında bir gelecek oluşturmanın kriterlerinden söz eden Eryılmaz, bu konuda en büyük kriterin eğitim olduğunu dile getirdi.

Eryılmaz, toplumun çok iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacı olduğunu belirterek “Sonuç olarak bizim yetiştireceğimiz bireylerin geleceğin izleyicisi değil, tasarımcısı olması gerekiyor. Zaten çok hızlı gelişen bir dünya var. Tüm dünya olarak küresel baktığımızda bizlerin çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek insanlar olabilmemiz ve yaşadığımız dünyaya kendimizi ait hissedebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kriter, çok iyi, çerçeveli bir eğitim” ifadelerini kullandı.

“Hindistan’dan Finlandiya’ya, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Amerika’ya kadar pek çok katılımcımız ve izleyicimiz var”

Eryılmaz, şöyle devam etti:

“Aslında konferansımız her türlü katılımcıya açık. Bu sene 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz konferans hibrit olarak gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla dünyanın her köşesinden katılımcıya sahip. Hem akademik olarak hem de iş hayatından katılımcıların olduğu panellerimiz, akademik bildirilerimiz var. Hindistan’dan Finlandiya’ya, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Amerika’ya kadar pek çok katılımcımız ve izleyicimiz var. Geniş çerçeveli bir konferans diyebiliriz. Konferansın ortak konu başlıklarını ‘yaratıcılık, ekonomi ve oyunlaştırma’ olarak belirledik. Çünkü zaten dünyamızda bir dönüşüm söz konusu ve her alanda bir dönüşüm söz konusu. Bu başlıklar altında biz yaşadığımız ortamda her alanda nasıl bir dijitalleşme, dönüşüm sağlayabiliriz ve bunu insanların problemlerini çözmek için nasıl ortak bir akıl oluşturarak sağlayabiliriz? onu tartışacağız.”

Yaşanılabilir dünyaya ait hissedilebilecek bir ortamı oluşturabilmek için çok geniş eğitimler düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Eryılmaz, konferansa ilginin yüksek olduğunu belirterek bu gibi konferansların sık ve ortak akıl çerçevesinde yapılması, bilgi paylaşımının olması temennisinde bulundu.

‘Ekonomi, oyunlaştırma, doğal felaketlerde yeni teknolojiler, insan ve yaratıcılık’ alt temalarıyla işlenecek olan konferansa, özgün akademik çalışmalarıyla katkı sağlaması için insan odağında veri ve insanın olduğu konularda çalışan bilim insanları ile araştırmacılar davet edildi.

Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye http://fl.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.