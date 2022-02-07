banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022 hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2022 hava durumu...

8 bin 500 sorudan oluşan Şubat ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ekim ayı itibarıyla hazırladığı yardımcı kaynakları her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunuyor. Bu kapsamda hazırlanan ve 8 bin 500 sorudan oluşan Şubat ayı yardımcı kaynak paketi de yayımlandı.

Eğitim 07.02.2022, 10:44 07.02.2022, 10:57
8 bin 500 sorudan oluşan Şubat ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ekim ayı itibarıyla hazırladığı yardımcı kaynakları her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunuyor. Bu kapsamda hazırlanan ve 8 bin 500 sorudan oluşan Şubat ayı yardımcı kaynak paketi de yayımlandı.

Yardımcı kaynak paketlerinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezî sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan şubat ayı yardımcı kaynak paketi yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Bugün yayımlanan beşinci yardımcı kaynak destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için 8 bin 500 soru yer alıyor. Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik hazırlanan İngilizce etkinlik kitapları, çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasiküllerinde 900 soru yer aldı.

Şubat ayı LGS örnek soruları

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan LGS kapsamında “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla yayımlanan şubat ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

YKS’ye yönelik 1000 çalışma sorusu

Yardımcı kaynak destek paketinde ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için hazırlanan tekrar testlerinin 9.’su da yer alıyor. İkinci dönem ünite konuları ve kazanımlarını kapsayan 9. tekrar testlerinde 750 soru bulunuyor. 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik hazırlanan kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1000 soru bulunuyor. Ayrıca 4 bin 700 sorudan oluşan çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin erişimine açıldı.

Etkileşimli sorular yayımlanmaya devam ediyor

8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için etkileşimli sorular da elektronik ortamda paylaşılmaya devam ediyor. Bu çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

Özel eğitim öğrencilerine destek

Şubat ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de 700 etkinlik yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler; boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Beşinci yardımcı kaynak destek paketinin Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu duyuran Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi hazırlayarak paylaşmaya devam ediyoruz. Bu ay beşincisini paylaştığımız pakette 8 bin 500 soru yer alıyor. Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden indirme sayısı 10 milyonu geçti. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için her öğrencimizi çok çeşitli kaynaklarla desteklemeye devam edeceğiz.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11