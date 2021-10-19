750 yıllık medresede yeniden eğitim verilecek

Sivas’ın sembollerinden biri olan ve 30 yılın ardından açılan 750 yıllık Gök Medrese’ de din adamlarına ders verilecek.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, 1271 yılında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından Mimar Kaluytan’a (Kaluyan el-Konevi) yaptırılan Gök Medrese yaklaşık 30 yıl süren restorasyon çalışmalarının bitmesiyle ziyarete açıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol neticesinde, medresede İlahiyat Fakültesi akademisyenleri tarafından Sivas İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din adamlarına yönelik Fıkıh, Hadis, Kelam ve Siyer gibi alanlarda ders verilecek. Gök Medrese Müderris Odasında yapılan ilk toplantıya Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, din görevlileri katıldı.

“Medreseler şehri Sivas’ta haftada 1 gün eğitim verilecek”

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca Gök Medrese’nin yeni görünümüne kavuşarak açılışı yapacak duruma geldiğini belirterek, “Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından tarihi Gök Medrese’miz yeni çehresine kavuşarak açılışı yapılacak duruma geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, medreseler şehri olan Sivas’ta bir medresede üniversite tarafından eğitim verilmesini defalarca dile getirdi. Bu amaçla burada İlahiyat Fakültesi tarafından haftada 1 gün eğitim yapılmasına karar verdik” dedi.

“Medreseleri aslına uygun kullanıp hemşehrilerimize hizmet edeceğiz”

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, Üniversite ile şehrin arasındaki bağı daha da güçlendirmek istediklerini belirterek, “Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız bu konuya çok önem veriyor. Bizler de medreselerde din görevlileri ile bir araya gelerek sohbet eşliğinde hadis, fıkıh gibi dersleri işleyeceğiz. Medreseleri aslına uygun şekilde kullanıp Sivaslı hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışacağız” dedi.