7 ilde eş zamanlı yapılacak olan tatbikatın ön toplantıları düzenleniyor

19-21 Ekim 2021 tarihlerinde 7 ilin katılımı ile yapılacak olan “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) İstanbul Ulusal Tatbikatı Öncesi Hazırlık Toplantısı” Tekirdağ Şehir Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan Başkanlığında, Tekirdağ Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr Aykut Demirkıran, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının katılımları ile 19-20-21 Ekim tarihlerinde yapılacak olan “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) İstanbul Ulusal Tatbikatı Öncesi Hazırlık Toplantısı” Tekirdağ Şehir Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

2021 yılı Ulusal TAMP tatbikatının 19-21 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul merkezli deprem afeti senaryosu üzerinden İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Tekirdağ’da eşzamanlı olarak yapılacağı planlanıyor.

TAMP Çalışma Gruplarının plandan sorumlu yöneticileri, müdürlüğün ana çözüm ortağı olduğu çalışma grup yöneticileri ve plan sorumlularının katılımı ile yapılan hazırlık toplantısında, çalışma gruplarının çerçeve senaryo kapsamında tatbikata yönelik yapacakları hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.