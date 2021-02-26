7 ayda 39. okul

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 7 ayda 39. okulun protokolünü imzaladı.

Bir yandan depreme karşı dayanıksız ve riskli okul binalarının yıkılacak olması, bir yandan tekli eğitime geçebilmek için gerekli olan okul binalarının devlet-vatandaş işbirliği ile ilimize kazandırılması için yoğun çaba sarf eden ve kısa sürede 41 okul binası yapımını hedefleyen Vali Tuncay Sonel, bu hedefine bir adım daha yaklaştı.

Devlet-vatandaş işbirliği ile bugüne kadar 38 okul binasının yapımını Ordu’ya kazandıran Vali Tuncay Sonel, 39’uncu okulun yapım protokolüne de imza attı. Aslen Gürgentepeli olup, iş hayatını İstanbul’da sürdüren iş insanı Hasan Bulut ile Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren fındık ve inşaat firması sahibi Özcan Şahin tarafından Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi’ne 8 derslikli okul yaptırılacak.

‘Işıktepe Rıza Bulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ adını taşıyacak 8 derslikli okul binasının yapımı için Valilik makamında protokol imza töreni düzenlendi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, hedeflerinin devlet-vatandaş işbirliği ile Ordu’da 41 okulun yapımını gerçekleştirmek yaptırmak olduğunu hatırlatarak, “Bugün, 39. okulumuzun protokolünü imzalıyoruz. Hedefimize son iki okul kaldı” dedi.

Hayırsever iş insanları Hasan Bulut ve Özcan Şahin’e teşekkür eden Vali Tuncay Sonel şöyle konuştu:

“Bugün, Ordu’muz için yine güzel günlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu destek ve güçle, hakikaten ‘Ordu Ailesi’ olarak bir güzel işe daha imza atıyoruz. Ordu’muzda bugün devlet ve vatandaş işbirliği ile 39. okulumuzun protokolünü imzalayacağız. Aramızda çok değerli İstanbul’daki iş insanımız Hasan Bulut abimiz, yine bizim Ordu’muzun değerlerinden iş adamımız Özcan Şahin kardeşimizle birlikte Gürgentepe İlçesi Işıktepe Mahallesinde, merhum babalarının adına yaptıracakları 8 derslikli ‘Rıza Bulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin protokolünü imzalayacağız. Allah razı olsun. Hakikaten Ordu’muzun yurtiçinde ve yurtdışında çok değeri var. Burada geldiğimizden itibaren 8 aylık süreçte, çok da değerli ve çalışkan İl Milli Eğitim Müdürümüz ve personelimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte, ekibimizle birlikte 39. okulun protokolünü yapmak, bizler için çok çok önemli. Biz devlet ve vatandaş işbirliği ile inşallah hedefimiz 41’di. Kaldı 2 okul. Allah’ın izniyle inşallah, ona da en yakın zamanda ulaşırız.”

İmza protokol töreninde Hayırsever iş insanı Hasan Bulut da bir konuşma yaparak, Vali Tuncay Sonel başta olmak üzere, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu’na teşekkür etti.

Bulut, memleketleri olan Gürgentepe ilçesi Işıklı Mahallesi’nde yaptıracakları okulun en iyi şekilde tamamlanması için çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Allah bize böyle bir okulu yapmayı nasip etti ve yapacağız. Her şeyi biz devletten beklemiyoruz. Devlet varsa biz varız. Bunun için her şeyin hayırlısı diliyorum. En iyi şekilde yapmaya çalışacağız ve yapacağız. Sayın Valimize teşekkür ediyorum.”

Hayırsever iş insanı Özcan Şahin ise, “Ben bu süreçte herkese teşekkür ediyorum. Bizler çok varlıklı insanlar da değiliz ama biz memleketimize faydalı işler yapmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra da daha çok işler yapmak istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Gürgentepe İlçesi Işıktepe Mahallesi’nde yapılacak 8 derslikli “Rıza Bulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nin yapım protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş insanları Hasan Bulut ve Özcan Şahin tarafından imzalandı.

Öte yandan, Gürgentepe İlçesi Işıktepe Mahallesi’ne 8 derslikli okul yatıracak olan hayırsever iş insanları Hasan Bulut ve Özcan Şahin, 2017 yılında da Işıktepe Mahallesi’ndeki ilkokul ve ortaokulun büyük onarımı işi için bağışta bulunarak, okulların onarımlarını yaptırmışlardı.