65 yaşındaki Türkan Demir ölen eşi için Kur’an-ı Kerim öğreniyor

Muş’un Hasköy ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Türkan Demir, kadınlar için açılan Kur’an-ı Kerim kursuna kayıt yaptırarak buradan alacağı eğitimle ölen eşi ve yakınları için Yasin-i Şerif okumayı amaçlıyor.

Hasköy Müftülüğü tarafından kadınlar ve 4-6 yaş çocuklar için açılan Kur’an-ı Kerim kursuna 100 kursiyer kayıt yaptırdı. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta, 15-65 yaş arasındaki kadınlar Kur’an- Kerim öğreniyor. 15 Temmuz Mahallesindeki ’Kul Zühdü Camii ve Külliyesi’nde açılan kursa katılan ve yaşı 65’in üzerinde olan kadınlar, Kur’an- Kerim öğrenmenin yanında temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyor.

“Hanımlarda yaş sınırımız yok”

Kur’an-ı Kerim kursu öğreticisi ve yöneticisi Cansu Soylu, kursta her yaş gruptan öğrenci olduğunu ve özellikle yaşlı teyzelerin kursa yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. 100 kursiyerin kayıt yaptırdığını kaydeden Soylu, “Haftanın beş günü olmak üzere kursiyerlerimize Kur’an-ı Kerim öğretiyoruz. Bunun ibadet, itikat, siyer, ahlak, tecvit gibi temel dini bilgileri de veriyoruz” dedi.

Yaş sınırının olmadığı kursta 15 yaşından 65 yaşına kadar kadınların Kur’an-ı Kerim dersi aldığın dile getirene Soylu, “Kursa aynı evden bir anne, 2 kızı ile birlikte katılıyor ve aynı sırada birlikte Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar. Yine 65 yaşında Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için gelen teyzelerimiz var. Bunu yanında buraya gelen 4-6 yaş arasındaki çocuklarımız da hem ana sınıfı eğitimi hem de dini eğitim alıyor” ifadelerini kullandı.

Ölen eşinin mezarı başında Yasin-i Şerif okumak için kursa katıldığını belirten 11 Çocuk ve 75 torun sahibi Türkan Demir de, “Eşim birkaç yıl önce vefat etti. Eşime Kur-an okumak için kursa katıldım. Burada hocaların yardımı ile okumayı öğrenmek istiyorum” diye konuştu

Annesi ve ablasıyla birlikte Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için kursa kayıt yaptırdıklarını söyleyen Neşe Öztosun ise “Ben, annem ve ablam ile birlikte aynı sırada oturup, Kur’an-ı Kerim okuyoruz. Kurstan çok memnunuz. Burada Kur’an-ı Kerim okuyor, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in hayatını öğreniyoruz” diye konuştu.

(UU-ATL)