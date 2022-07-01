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65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor

Yurt dışı üniversite diplomaları Türkiye’de geçersiz olan binlerce mağdur aftan yararlanmak istiyor.

Eğitim 01.07.2022, 16:12
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor

Yurt dışı üniversite diplomaları Türkiye’de geçersiz olan binlerce mağdur aftan yararlanmak istiyor.

Yurtdışında üniversite mezunu olup, Türkiye’de denkliği geçerli sayılmayan 65 bin mağdur üniversite affının çözüm olmasını bekliyor.

YÖK’ün yurt dışı diploma denkliğini onaylamadığı için üniversite diplomaları Türkiye’de geçersiz olan 65 bin kişi de aftan yararlanmak istiyor.

Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Vizyon Üniversitesi mezunlarının oluşturduğu grup, mağdurlar arasında yer alıyor. Topluluktan yapılan yazılı açıklamada YÖK’ün, yurt dışı eğitimle ilgili okulların dersleri ve verilen eğitimle Türk eğitim sistemi arasındaki eksik görülen derslerin tamamlanması ve hukuk alanı içinde staj imkanı tanıyarak, ders tamamlama sistemi ile denklik konusunu kökünden çözüme kavuşturmasının mümkün olduğu belirtildi. Açıklamada YÖK’ün, tanınırlık verdiği bu üniversiteden mezun olup, ülkemizde denklik almak isteyen öğrencilerin diplomalarını ‘yurt dışında Türkçe eğitim aldıkları’ gerekçesiyle reddettiği bildirildi.

Son olarak açıklamada TBMM gündeminde olan üniversite affı çalışmasında bu hususunda dikkate alınıp, 65 bin denklik mağduru öğrencinin de eğitim hakkının verilmesinin sağlanmasının beklendiği ifade edildi.

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