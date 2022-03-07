60 yaşında hayalini gerçekleştirdi

Ailevi sebeplerden dolayı gençliğinde kendine zaman ayıramayan 4 torun sahibi Zeynep Çelik, modelistlik hayalini 60 yaşında tanıştığı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Azmiyle genç kursiyerlere örnek olan Çelik, kendi tasarladığı rengarenk ve şık kıyafetlerin bazısını sevdiklerine hediye ediyor bazılarını da satarak gelir elde ediyor.

“Öğrenmeyi ve Üretmeyi Seven Kadınlar İçin” sloganıyla 2011 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, her yaştan kadına hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kursiyerlerden biri de 3 çocuk, 4 torun sahibi 60 yaşındaki Zeynep Çelik. Gençlik yıllarında modelistliğe ilgi duyan ancak çocuklarla ilgilenmekten ve ev işlerinden fırsat bulamadığı için hayalini sürekli erteleyen Çelik, çocuklarının da yönlendirmesiyle Giyim ve Üretim Teknolojisi sınıfına kayıt yaptırdı.

Sınıf arkadaşları hayran kaldı

Çabası ve isteğiyle kısa sürede modelistlikte ilerleyen Çelik, hayalindeki kıyafetleri hem tasarladı hem de dikti. Özellikle artan kumaşları atmayıp birleştirerek rengarenk yeni ve farklı tasarımlar ortaya çıkardı. Aynı sınıfta bulunduğu gençlerin hayranlıkla izlediği Çelik’in, el emeği göz nuru kıyafetleri herkes tarafından çok beğeniliyor.

Damadım şaştı kaldı

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Çelik, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştirdiğim yerdeyim. Gençlik dönemimde isteyip de yapamadığım her şeyi şimdi aynı hevesle yapıyorum. Diktiğim kıyafetlerden torunlarıma ve çocuklarıma da hediye ediyorum. En son atıklardan yaptığım elbiseleri gören damadım şaşırdı ve beni tebrik etti. Onların beğenmesi ve benimle gurur duyduklarını söylemeleri bütün yorgunluğumu alıyor. Ayrıca satış yaparak da ev için ek kazanç sağlıyorum” dedi.

“Hayal kurmanın yaşı yok” diyen Çelik, gençleri Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ne eğitim almaya davet etti.