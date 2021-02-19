Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta 6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar geriledi. Tarihi şehirde donduran soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu. Kentte bulunan tarihi Kurşunlu Hamamı ve Behrampaşa Hanı’nda 6 metrelik dev buz sarkıtları oluştu. Tarihi kent meydanında ise yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.