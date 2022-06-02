6 ilde Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılması için protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin açılması için protokol imzalandı.

Ankara’daki Mili Kütüphane’de düzenlenen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren katıldı. Protokol çerçevesinde uluslararası öğrencilere verilecek dersler belirlenecek. İlk olarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bosna Hersek’ten oluşan 6 Öalkan ülkesinden 60 öğrenci Türkiye’ye kabul edilecek. Protokolle misafir öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda tüm ihtiyaçları karşılanarak. mesleki eğitim almalarının yolu açılacak.

“Eğitim ve kültür arasındaki ilişki ne kadar güçlenirse eğitimin kalitesi de o kadar yükselecektir”

Eğitim ve kültürün birbirine bağlı olduğuna dikkat çelen Bakan Ersoy, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi kültür ve eğitim konusunu asla birbirinden ayırmıyoruz. Eğitim ve kültür arasındaki ilişki ne kadar güçlenirse, kültür ve sanat eğitim öğretim hayatımızın içine ne kadar daha fazla nüfuz ederse inanıyorum ki eğitimin kalitesi de o kadar yükselecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de halihazırda 15 bin uluslararası öğrencinin eğitimine devam ettiği bilgisini veren Bakan Ersoy, “Öğrencilerin büyük bir kısmı ise mezuniyetlerinin ardından Türkiye ile olan ticari, ekonomik, kültürel bağlarını da bir şekilde sürdürmektedirler. Bugün de sınırları aşan bir sorumluluk anlayışıyla, soydaş ve akraba topluluklar coğrafyasında bulunan ülkelerin ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitimle karşılamak, uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız ile ortak bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede kardeş topluluklardan belirlenecek gençlerimizin Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ne yerleştirilmesi ve desteklenmesi planlanmakta olup Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu’daki okullarımızda bu öğrencilerin eğitim almalarını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

“İnsanlık adına farklı şeyler söyleyebilecek kapasitede gençler yetiştirmek istiyoruz”

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer ise, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik becerileri güçlü olan bir gençlik yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu toplumun değerleri, kültürü, irfanı ve hikmetini de içselleştirmiş, yaşam tarzına sirayet etmiş, insanlık adına farklı şeyler söyleyebilecek kapasitede gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunu da iki bakanlık olarak el ele vererek başarılı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

“Artık mesleki eğitim inovatif çalışmalar yapıyor”

Türkiye’nin eğitim standartlarını yükseldiğini ve gelecekte yetişmiş insan kaynağı ile alakalı bir sıkıntı yaşanmayacağını, bunu da katsayı uygulamasını kaldırarak sağladıklarını söyleyen Bakan Özer, “Mesleki eğitimdeki üretim kapasitesi inanılmaz derecede arttı. 200 milyonlar bandından yıllık 1 milyar 162 milyon bandına geldi. İnşallah bu sene 1,5 milyarlık gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an itibarıyla bunun 3’te birine ulaşmış durumdayız. Ben öyle tahmin ediyorum ki 2 milyarın üzerine çıkacak. Artık mesleki eğitim inovatif çalışmalar yapıyor. Patent, marka, faydalı model ve tasarım tescilleri alıyor. Mesleki eğitim yurtdışına ihracat yapıyor. Gelinen nokta gerçekten çok sevindirici” diye konuştu.

“Artık mesleki eğitim uluslararası arenaya açılıyor”

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Bakan Özer, “Artık mesleki eğitim uluslararası arenaya açılıyor. 6 ilimize Kültür ve Turizm Bakanlığı ve YTB destekleri ile 7 tane Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kuruyoruz. Artık gönül coğrafyamızdaki ülkelerde bulunan çocuklar ve gençler bu okullarımıza gelerek mesleki eğitimle ilgili eğitim alabilecekler. Aynı zamanda da yumuşak güç olarak kamu diplomasisinde uzun vadede ülkemize çok önemli katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.