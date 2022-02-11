6 bin öğrenci geleceği deneyimleyecek

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çocuklar Ülkesi KidZania arasında Mart-Ekim 2022 tarihlerini kapsayacak protokolde imzalar atıldı. Protokol kapsamında dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören toplam 6 bin öğrenci, Çocuklar Ülkesi’nde teorik bilgilerini gerçekçi ve güvenli bir ortamda ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 120’den fazla mesleği deneyimlediği Çocuk Ülkesi KidZania ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan proje kapsamında imzalar atıldı. Proje, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ikinci yarıyılı içinde hayata geçirilmeye hazırlanıyor. İmzalanan protokol ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek resmi dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören 4-14 yaş arasındaki 6 bin öğrenci, çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayan Çocuklar Ülkesi’nde teorik bilgilerini gerçekçi ve güvenli bir ortamda deneyimleyerek okulda öğrendiklerini pekiştirme fırsatından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İmzalanan protokol hakkında şu bilgiler verildi:

İmzalanan protokol gereğince; İstanbul il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliğini artırıcı ve ilgili tüm paydaşları kapsayıcı şekilde planlanan çalışmaların tümü; yürürlükteki mevzuata uygun olarak, gönüllülük esasına göre, veli muvafakati dahilinde, ücretsiz, eğitim öğretim aksatılmadan, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlüklerinin gözetim, denetim ve sorumluluğunda gerçekleşecek.

Çocuklar Ülkesi’nde Mart-Ekim 2022 süresince, dezavantajlı bölge okullarında öğrenim gören toplam 6 bin çocuk, rol yaparak öğrenme metoduyla yeni beceri ve değerleri kazanırken, yeteneklerini geliştirme fırsatını yakalayacak. Çocuklara uygun boyutlarda tasarlanmış, gerçek bir şehir düzenlemesine sahip olan Çocuklar Ülkesi’nde; hastane, itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi çocukların deneyimleyebileceği 67 farklı aktivite alanı bulunuyor.