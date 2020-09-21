6 aylık aranın ardından öğrenciler okula kavuştu
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MART AYINDA KAPATILAN OKULLAR 6 AYLIK ARANIN ARDINDAN YENİDEN EĞİTİM ÖĞRETİME AÇILDI.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayında kapatılan okullar 6 aylık aranın ardından yeniden eğitim öğretime açıldı.
Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayından tatil edilen okullar 6 aylık aranın ardından bugün 1.sınıfların eğitim öğretime başlamasıyla yeniden açıldı. Nevşehir il genelinde 4 bin 431 öğrenci ilkokul 1.sınıfa başlarken 4 bin 879 öğrenci ise okul öncesi okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Nevşehir 20 Temmuz İlkokulu’nda okula ilk kez başlayan 1.sınıf öğrencileri sosyal mesafe kurallarına göre okula tek tek alınırken öğrenciler okul girişinde ellerine dezenfektan sıkılarak sınıflarına girdirildi. Öğrenci velilerinin de sabahın erken saatlerinde okul bahçesine gelmesi dikkatlerden kaçmazken öğrenci velilerinin sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.
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