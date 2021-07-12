55 yaşında liseyi bitirdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde emlakçılık yapan Türkiye Bosna Hersek Dernekler Başkan Yardımcısı Ergün Erkap 55 yaşında Mesleki Eğitim Merkezinden mezun oldu.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ikamet eden 30 yıllık evli ve 2 çocuk babası olan Ergün Erkap, Biga Belediyesinden 5 yıl önce emekli oldu. 24 yıl Biga Belediyesine hizmet eden Ergün 45 yaşında ortaokulu bitirdi. Erkap, "Biz 6 kardeşiz. Babam bizleri çok severdi. Ama zamanın imkansızlıkları sebebiyle hiç birimiz okuyamadık. 1978 yılında ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam edemedim. Senelerdir içimde uhde olarak kalan okuma aşkını topluma faydalı gönüllü işler yaparak bir nebze de olsa sürdürdüm. Yine de tahsilli olmanın verdiği mutluluğu yaşayabilmek için her fırsatta eğitimime devam ettim. Biga Mesleki Eğitim Merkezinin açmış olduğu kurslar sayesinde kalfalık, ustalık belgelerimi aldım. 2010 yılında 45 yaşımda iken ortaokulu bitirdim. Bu yıl 55 yaşımda lise diplomamı aldım. Ülkemde hiç bir evlat hiç bir çocuk okul hakkından mahrum kalmasın istiyorum. Geçmişteki imkansızlıklar nedeniyle okula gidememiş tahsilini tamamlayamamış dostlarıma mesleki eğitim merkezinin açtığı kurslarla eğitimlerini tamamlamalarını bu mutluluğu yaşamalarını tavsiye ederim. Geçtiğimiz hafta oğlumla üniversite sınavına girdim. Bu mutluluğu tarif edemem. Allah nasip ederse üniversite eğitimimi de tamamlayacağım. En azından İnşaat teknikerliğini okumak istiyorum" dedi.