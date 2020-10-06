banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim”
Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim”
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak
Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!
Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!
Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak

Binlerce öğrenci uzaktan eğitim modeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle eğitimde en fazla gündeme gelen konu ise internet, bilgisayar ve tablet gereksinimi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ise ihtiyaç sahibi gençler için yürüttüğü çalışmada 500 bin tablet dağıtacak. Ücretsiz tablet başvurularıyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Eğitim 06.10.2020, 09:03
4
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi öğrencilere ilk etapta 500 bin tablet dağıtılacağını açıkladı.

İLK ETAPTA 500 BİN ÜCRETSİZ TABLET

MEB uzaktan eğitimde bilgisayar ihtiyacı olan gençler için bir çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

“İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık.

Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz. Ülkemizin internet altyapısını bu seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız ayrı bir çalışma yürütüyor.”

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
kapalı
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2