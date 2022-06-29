5 yılda 3 yabancı dil öğrenip çift diploma ile mezun oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi öğrencisi Özgün Alp Öztin, 5 yılda 3 yabancı dil öğrenip çift diploma ile mezun olma fırsatını yakaladı, çalışkanlığı ve azmiyle herkese örnek oldu.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Özgün Alp Öztin, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi bölümlerinden bu yaz mezun olmaya hazırlanırken, zorunlu eğitim gördüğü İngilizcenin yanı sıra Almanca ve Fransızcayı da ana dili gibi öğrenerek ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza attı. İzmir Fransız Kültür Merkezi’nin düzenlediği ‘Dis-Moi Dix Mots’ adlı eser yarışmasında da üçüncü olarak Fransızcadaki başarısını kanıtlayan Öztin, “En büyük hedefim, eğitimime yurt dışında devam ederek bilimsel araştırmalar yapmak, akademisyen olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

Öztin, 2017 yılında İEÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu alanda eğitim alma fırsatını yakalayan Öztin, yüksek not ortalaması ve başarılı çalışmalarıyla Ekonomi bölümünde de çift anadal yapma imkanı buldu.

Almanya’ya gitti

Aynı anda iki bölümde okumayı sürdüren Öztin, İEÜ’de İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak da Almancayı seçti. Erasmus programı ile gittiği Almanya’nın en prestijli eğitim kurumlarından Freiburg Üniversitesi’nde de 5 ay eğitim alan Öztin, İzmir’e döndükten sonra Fransızcada da kendini geliştirmeye başladı. Üniversite dönemini çok iyi değerlendiren Öztin, İEÜ’nün sağladığı tüm imkanlardan yararlanarak çift diploma ve 3 yabancı dil ile geleceğe atılmaya hazırlanıyor.

Sınıfta hep önde otururdum

Üniversite döneminde planlı hareket ettiğini, bu sayede derslerin dışında spor ve birçok sosyal aktiviteye de zaman ayırabildiğini ifade eden Öztin, “Çok aşırı çalışan, günlerce eve kapanan biri olduğum düşünülebilir. Ancak öyle değilim. Derslerimi hiç aksatmadım, genellikle sınıfta ön sırada otururdum. Dersi, derste öğrendim. Üstünden zaman geçirmeden, derste öğrendiklerinizin tekrarını yaptığınızda, zaten bilgiler hafızanızda kalıyor. Planlı olduğum için ders dışında da kendime yeterince zaman ayırabildim. Spor yaptım, tatile gittim, 10’dan fazla ülke gezdim, arkadaşlarımla eğlendim. Kısacası kendimi kısıtlamadım. Üniversiteye başladığımda çok iddialı hedeflerim yoktu; ancak ailemin ve akademisyenlerimin desteğiyle tahmin ettiğimin de üstünde bir noktaya ulaştım. Çift diploma ve 3 yabancı dilin bana birçok kapı açacağına inanıyorum” dedi.

"Akademisyen olmak istiyorum"

Öztin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısa bir dinlenme sürecinin ardından nisan ayında yüksek lisans eğitimi için Fransa ya da Almanya’ya gitmeyi düşünüyorum. Eğitim aldığım alanlarda kendimi geliştirerek akademisyen olarak kariyerimi sürdürmek en temel hedefim. Bilim dünyasına katkı sağlamayı, fark oluşturan çalışmalar gerçekleştirmeyi çok istiyorum. Bana güvenen, benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gururlu ve mutluyum. Benim için bundan sonra yeni bir süreç başlayacak. Üniversitemdeki başarıyı, artık hayatın geneline aktarma zamanı geldi.”