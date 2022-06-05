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Karadeniz’de bulunan doğalgazın taşınması için sığ denizlere boru serpecek olan ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
5 Haziran 2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın sayısal ve sözel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.
5 Haziran 2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın sayısal ve sözel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.
Eğitim 05.06.2022, 14:14
5 Haziran 2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın sayısal ve sözel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.