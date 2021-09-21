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47 milletten öğrenci ve öğretmen ‘Dünya Barış Günü’nde bir arada

Dünya genelinde savaşın kötü etkisine dikkat çekmek ve barışın önemini vurgulamak amacıyla kutlanan 21 Eylül ‘Dünya Barış Günü’ 47 farklı milletten öğrenciyi ve öğretmeni bir araya getirdi.

Eğitim 21.09.2021, 09:28
47 milletten öğrenci ve öğretmen ‘Dünya Barış Günü’nde bir arada

Dünya genelinde savaşın kötü etkisine dikkat çekmek ve barışın önemini vurgulamak amacıyla kutlanan 21 Eylül ‘Dünya Barış Günü’ 47 farklı milletten öğrenciyi ve öğretmeni bir araya getirdi.

Dünya Barış Günü, diğer adıyla Uluslararası Barış Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan ve dünya ülkeleri için barışın önemini vurgulayan uluslararası bir bayram. Tüm dünya ülkeleri için barışın önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan ‘Dünya Barış Günü’ 47 farklı milletten öğrenciyi ve öğretmeni bir araya getirdi.

Bünyesinde 47 farklı milletten öğrenci ve öğretmen barındırdıklarını ifade eden Uluslararası Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli, “Okullarımızda öğrencilerimiz, daha adil, barışçıl ve kapsayıcı topluluklar oluşturmaya dikkat çekmek ve farkındalık uyandırmak adına barış yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Savaşlarla, göçlerle dolu yakın tarihimizde birçok milletten insanın bir araya gelerek verdiği bu barışçıl mesaj çok kıymetli” diye konuştu.

‘Dünya Barış Günü’ Uluslararası Gökkuşağı Koleji’nin Ataşehir, Bahçelievler, Bahçeşehir ve Beylikdüzü kampüslerinde coşku ile kutlandı.

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