45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek. Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs’ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül’den itibaren okullarında görevlerine başlayacak” denildi.