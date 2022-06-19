43 yaşında 5. üniversiteyi okumak için kolları sıvadı

İstanbul’da yaşayan Metehan Türk, 1997 yılında başladığı üniversite serüvenine bir yenisini daha eklemek için tekrardan sınava girdi. 4’üncü üniversitesini bitirmek üzere olan ve 15. sınavına giren Türk, “Gençlere çok okumalarını, gezmelerini ve yerinde öğrenmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

İlkokul öğretmeni vesilesiyle eğitim hayatına şevk ile bağlanan ve devlet memuru olan Metehan Türk, hayatını üniversite okumaya adadı. İlk olarak 1997 yılında lisans eğitimine başlayan Türk, mezuniyetinin ardından da okul hayatına devam etti. Uludağ Üniversitesi’nde İktisat, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema ve son olarak İstanbul Üniversitesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okuyan Türk, 5. üniversitesi için ise yeniden sıvana girdi. Toplamda 15. üniversite sınavı olduğunu ifade eden Türk ise bundan sonraki hayatında ise okumaya devam edeceğini belirtti. Gençlere “ Siz heyecanlısınız ama bende heyecanın zerresi kalmadı maalesef. Sizin gibi heyecanlı olmak isterdim” diyerek atık sınavlara alıştığını söyledi.

“Hayatımın sonuna kadar okumak istiyorum”

İlkokulda başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Türk, “İlkokulda öğretmenimiz bize eğitim sevgisi aşıladı. Sonrasında inişli çıkışlı bir eğitim hayatının ardından ilk kez üniversite sınavına girdim. O sene sınavı kazanamadım. Sonraki sene ise Uludağ Üniversitesi’nde İktisat okumaya başladım. Okul hayatın biraz uzadı ve 2005 yılında mezun olabildim. Tabi bu bende bir hırsa neden oldu. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema ardından ise İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema okudum. 2018’den bugüne kadar ise İstanbul Üniversitesi’nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okuyorum. Toplumda başarılı olma hissi ve kendimi kanıtlamak beni okumaya motive ediyor. Bunun dışında ise akrabalarım benim eğitim hayatımda önemli bir rol oynuyor. Babamın dayıları Türkiye’de ilkokul okuyan dahi azken üniversite okumuş. Babamda benim için onları rol model oluşturdu. Onların yolundan gitmeye başladım. 1997 yılından bu yana üniversite okuyorum. 4. üniversitemi bitirmek üzereyim ve hayatımın sonuna kadar okumak istiyorum” dedi.

“25 defa bilgi yarışmasına katıldım”

Defalarca üniversite sınavını girdiğini belirten Türk, “Ben bugüne kadar 15.kez üniversite sınavına girdim. İlk sınav hariç hiçbir sınava çalışmadım. 25 defa televizyon bilgi yarışmasına katıldım. Bu yarışmalardaki gene kültür sorularının beni sınava hazırladığını düşünüyorum. Gençlere ise bu yolda tavsiyem okumaları, gezmeleri ve yerinde öğrenmeleridir” diye konuştu.