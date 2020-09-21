40 dakikalık teneffüse dondurma ile başladılar

Kahramanmaraş’ta yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle okullara gelen minik öğrenciler, Maraş dondurması ile karşılandı. Sınıflarda derslerine başlayan öğrencilere kaseler içerisinde dondurma ikram edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medyadan paylaştığı, “Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” açıklamasına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de, “40 dakika teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden” diye yanıt vermişti.

Aradan geçen 6 ayın ardından okullar yeniden öğrencilere kapılarını açtı. Başkan Güngör’ün talimatı üzerine ilk etapta belirlenen okullara dondurma dağıtımı yapılırken, daha sonra ise 81 ildeki okullarda öğrencilere Maraş dondurması dağıtılacak.

Kahramanmaraş’ta ise İsmail Kurtul İlkokulu’nda düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Maraş dondurması çocuklara ikram edildi.

Ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarında eğitimlerine başlayan öğrencileri ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutlarken, tek tek dondurmalarını da dağıttı. Okula gelen öğrencilere ayrıca özel üretilmiş maskeler de dağıtıldı.

Düzenlenen program sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “2020-2021 eğitim öğretim yılının burukta olsa bugün başladık. Bizlerde onların ilk gün heyecanına ortak olmaya çalıştık. Milli Eğitim Bakanlığı’nı aldığı pandemi tedbirleri çerçevesinde ilimizde de öğrencilerimiz dönüşümlü bir şekilde okullara gelip öğretmenleriyle bir araya gelecekler. Okulumuzda öğrencilerimiz 10’ar kişiler olarak sınıflarımızda ilk defa bir araya geldiler. Belirli bir saat süre içerisinde yüz yüze eğitimlerini aldıktan sonra kalan öğrencilerimizde eğitimlerini alacaklar” diye konuştu.

Birinci sınıf öğretmeni Hatice Nur Okutucu ise, “Okulumuzu çok özledik ve öğrencilerimizle buluştuk. İlk gün nedeniyle öğrencilerimizin ağzı tatlansın diye dondurma ikramı yapıldı. Bundan dolayı çocukları en neşelendiren şeyin dondurma olduğu için daha da motive bir şekilde eğitime başladılar” ifadelerini kullandı.

Okul açıldığı için mutlu olduğunu ifade eden bir öğrenci ise dondurmayı çok sevdiğini söyledi.