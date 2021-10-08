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4 kişilik odaya 5 yatak koymak isteyince öğrenciler ayaklandı!

İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan KYK yurdunda, yönetim 4 kişilik odalara 5. yatağı koymak istedi. Karara tepki gösteren öğrenciler yurtta eylem yaptı.

Eğitim 08.10.2021, 11:01
4 kişilik odaya 5 yatak koymak isteyince öğrenciler ayaklandı!

İstanbul Maltepe’de bulunan Mimar Sinan KYK yurdunda, yönetim dört kişilik odalara beşinci yatağı koymak istedi.

Yurt yönetimi aldığı kararla 4 kişilik odalarda kalacakların sayısını 5 kişiye çıkardı. Bu karara karşı çıkan öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenledi.

Yurdun bahçesine çıkan kalabalık öğrenci grubu gerçekleştirdikleri yürüyüşle tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı.

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