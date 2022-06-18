4 dakika geç kaldı, YKS’ye giremedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Erzincan’da sınava 4 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Erzincan’da sabah erken saatlerde YKS sınavına girmek için öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Okul bahçelerinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, polis ekiplerince titizlikle gerçekleştirilen üste aramalarının ardından sınav salonuna alındı. Öğrenciler kadar heyecanlı olan velilerden bazıları okul çevrelerinde Kur’an-ı Kerim okuyarak çocukları için dualar etti. Üniversite adayı bazı gençler sınava son dakika koşarak yetişirken, giriş için 4 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı. 10.15’de sınavın başladığını söyleyen Mehmet E. geç kalmadığını iddia etse de salon görevlilerini ikna edemedi.

Erzincan’da 10 bin 945 adayın girdiği Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Sınav 62 binada toplam bin 736 personelin gözetiminde yapılıyor. Oturumda adaylar 165 dakikada 120 soruyu cevaplayacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri’ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45’te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.