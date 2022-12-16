4 bin 500 genç ve çocuk, "ÇOGEP Kırıkkale’nin Fidanları" projesinden faydalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yıl hazırlanan "ÇOGEP Kırıkkale’nin Fidanları" projesi çerçevesinde yaklaşık 4 bin 500 genç ve çocuk, mesleki eğitim, müzik ve dil kursularında eğitim aldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından "ÇOGEP Kırıkkale’nin Fidanları" projesi yapıldı. Kurumlar arası koordinasyonla yaklaşık 4 bin 500 çocuk ve gence İngilizce dil eğitimi, mesleki eğitim, spor ve müzik kursları verildi. Bolu ve Ankara illerine de kültürel geziler düzenlendi. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ile suça sürüklenme riski altında bulunan dezavantajlı gençlerinde bu projeden faydalanması sağlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı’nın (ÇOGEP) sertifika töreni düzenlendi. Kurslarda başarı elde eden öğrencilerin sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Ayrıca, müzik kursuna katılan öğrencilere de saz hediye edildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, ÇOGEP projesi münasebetiyle yaklaşık 4 bin 500 çocuk ve gence ulaşıldığını söyledi.

Çocuk ve gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri kurs ortamları bulduklarını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Daha çok sosyal hayatın içerisinde olabilecekleri fırsatlar sunuldu. Kimilerine İngilizce kursu, masa tenisi kursu, aşçı çıraklığı kursu ve enstrümanlarla ilgili kurs çalışmaları yapıldı. Geleceğin büyük Türkiye’sinde ne kadar emin adımlar atmak istiyorsak, çocuklarımızı çağın donanımlarıyla donatacağız. Sadece donanım değil; aynı zamanda yazılımlarını da kendi milletimizin menfaatleri için ayarlamak durumundayız. Projemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Aşçı çırağı kursuna katılan lise öğrencisi Nisa Erdem, "Çeşitli yemekler yaptık. Okulumuza ve emniyetimize çok teşekkür ediyoruz bizimle ilgilendikleri için. Farklı bölümde okumamın yanı sıra ikinci bir bölümden de faydalandım. Benim için faydalı oldu" diye konuştu.

Bağlama kursu alan ortaokul öğrencisi Mustafa Başkaya, "Bağlama güzel bir enstrüman Notayı ve saz tutmayı öğrendik. Çok güzel bir etkinlikti. Bolu’ya da götürdüler oraları gezdik ve gördük" şeklinde konuştu.

Projenin eğlenceli olduğunu belirten ortaokul öğrencisi Bensu Sakallı da "Çok eğlenceliydi. Bolu’ya götürdüler orada gezilecek ve görülecek yerlere gittik. Ayrıca bize hediyelerde verdiler. İsmimize özel kalem ve anahtarlık verdiler. Onun için de çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Sertifika törenine; Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve kurum müdürleri katıldı.