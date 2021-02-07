banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Gençler tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya!
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek
Mansur Yavaş'tan eğitime büyük destek

4 ayda 3 milyon liralık ciro yaptılar

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi döneminde dezenfektan, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve maske üretimi ile 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etti. Okul, salgın döneminde Arimo markası adında Gesi Bağları ismi verilen bir de kolonya üretti.

Eğitim 07.02.2021, 10:04
4
4 ayda 3 milyon liralık ciro yaptılar

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi döneminde dezenfektan, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve maske üretimi ile 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etti. Okul, salgın döneminde Arimo markası adında Gesi Bağları ismi verilen bir de kolonya üretti.

Salgın döneminde özellikle kimya ve tekstil alanında büyük üretim gerçekleştirdiklerini, öğrenci ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla adeta fabrika gibi faaliyet gösterdiklerini söyleyen Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özgül, "Özellikle kimya alanında 15 öğretmen, 50 öğrenci ile birlikte salgın döneminde çalıştık. Bu kapsamda 200 ton el dezenfektanı, 50 ton sıvı sabun, 50 ton çamaşır suyu, 50 ton yüzey dezenfektanı ve 10 ton ortam dezenfektanı ürettik" dedi.

Üretilen ürünlerin Kayseri’nin yanında diğer illere de gönderildiğini ve pandemi sürecinde Covid-19 ile mücadeleye katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Özgül, "Bu süre içinde tekstil bölümünde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bahamettin Karaköse’nin katkıları ile maske makinesi aldık ve üretimini gerçekleştirdik. 4 ay gibi bir süre içinde 2 milyonuncu maskemizi ürettik ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na hediye ettik. Salgın döneminde hem öğrencilerimize katkı hem de ülkemize fayda sağlamak açısından önemli çalışmalar yaptık. 4 ayda 3 milyon ciroya ulaştık. Bu sürede öğrencilerimize asgari ücret ödedik ve aile bütçesine katkıda bulunmalarına yardımcı olduk" diye konuştu.

Kimya teknolojisi alanında da Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne has bir koku geliştirdiklerini açıklayan Okul Müdürü Özgül, "Bu konunun ismini Gesi Bağları koyduk. Bu koku ile kolonya üretimine başladık ve çok ilgi gördü. Kayseri’ye özgü bir isim olsun istedik. Arimo okulumuzun tescilli markası ve bu marka adı altında kolonyaya Gesi Bağları ismini koyduk" dedi.

Okulun Kimya Bölüm Şefi Erdal Ertaş ise, “Pandemi sürecinde ilk olarak en çok el dezenfektanı ürettik. Diğer illerin okullarına da dağıttık. Sıvı sabun, yüzey temizleyici ve kolonya ürettik. Yoğun dönemde 21 öğrenci ile çalışmıştık. Şu anda biraz daha azaldı virüs ve 7 kişi ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Halil Akbıyık da, “Biz burada yaklaşık 4 aydır maske üretimi yapıyoruz. 4 öğretmen ve 10 öğrencimiz var. Çalışma saatlerimiz esnek ve canlı dersleri olduğu zaman bilgisayar sınıfında EBA’dan canlı derslerine giriyorlar. Hijyen çok önemli bu salgın döneminde, mümkün olduğu kadar hijyen kurallarına dikkat ediyoruz ve güvenli şekilde maskelerimizi kullanıma sunuyoruz" diyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Tekstil bölümünde maske üretiminde çalışan 11. sınıf öğrencisi İlayda Keskin, “5 ay oldu çalışalı ve çalışma saatlerimiz uygun. Evim yakın, otobüsle geliyorum. Ailem de burada çalışmama olumlu bakıyor, onlara yük olmuyorum. Çalıştığım için bana saygı duyuyorlar. Aylık 2 bin 500 TL alıyorum. Günde 2 bin maske yapabiliyorum. Çalışmaktan mutluyum ve kendi ayaklarımın üzerinde durmayı ve kendi paramı kazanmayı öğreniyorum” dedi.

Maske üretiminde çalışan tekstil bölümü öğrencisi 17 yaşındaki Yasin Bulut ise, “4 aydır burada çalışıyorum. Asgari ücret alıyorum. Kazandığım para ile aileme destek oluyorum ve onların yükünü hafifletiyorum. Günde 2 bin 500 maske yapabiliyorum. Öğretmenlerimin böyle çalışma imkanı vermeleri, hem okurken hem de para kazanmak bana gurur veriyor. Öğretmenlerime bana böyle bir imkan verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 23 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 23 45
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Chelsea 22 36
8. Aston Villa 21 35
9. Tottenham 21 33
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 21 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16