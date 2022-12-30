39 bin nüfuslu ilçede açılan kurslar sayesinde bin 529 kişi iş hayatını atıldı

Kastamonu’nun 39 bin 708 nüfusa sahip ilçesi Tosya’da Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kurslar, onlarca vatandaşı meslek sahibi yaptı. 2022 yılında ilçede açılan 294 kursa 5 bin 492 kişi katılım sağladı. Kurslarda eğitim alan kursiyerlerden bin 529’u kurs tamamlama belgesini alarak iş hayatına atıldı. Tosya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nesrin Avcı, öğretmenler ve usta öğreticilerin özverili bir şekilde çalışmalarıyla açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"Kurslara katılanların yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor"

Eğitim alan bin 529 kişinin kurs tamamlama belgesini alarak iş hayatına atıldığını ifade eden Avcı, “2022 yılı içinde Halk Eğitimi Merkezimizde 294 kurs açılarak 5 bin 492 kursiyer kayıt yaptırdı. Kursiyerlerimizin bin 529’u kurs tamamlama belgesini alarak iş hayatına atıldı. Rehberlik hizmeti ve kaliteli eğitimler sunmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Tosya Halk Eğitimi Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Okuma-yazma, sosyal ve kültürel kurslar ile mesleki ve teknik kurslar başlığı altında verilen kurslara katılanların yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor" dedi.