31 MAYIS'A KADAR UZAKTAN EĞİTİME DEVAM... SINIFTA KALMA YOK!

2019-2020 eğitim yılının ikinci dönemi corona virüsü salgının nedeniyle 23 Mart’tan bu yana EBA TV üzerinden uzaktan eğitimle devam ediyor.

Daha önce okulların açılış tarihi olarak 30 Nisan belirlenmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu tarihin Bilim Kurulu tavsiyeleri ve mevcut koşullar göz önünde bulundurularak uzatılabileceğine işaret etmişti.

Milyonlarca öğrenci ve velinin aklındaki sorular ise, ‘Okullar ne zaman açılacak?’, ‘Sınıf geçme nasıl olacak?’, ‘Sınavlar yapılacak mı?’

Bu sorulara yanıt vermesi beklenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim için belirlenen yeni takvimi açıklıyor.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

* Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Her türlü hazırlığımız tamamlanmıştır.

* Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitim üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili tedbirler hayata geçti.

* Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu’na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.

* EBA’da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar.

* Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor.