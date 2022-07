30 yaşında eğitim aşkı, 10 yılda 7 üniversite bitirdi

Batman TPAO 100. Yıl ilkokulu müdür yardımcısı Mehmet Şükrü Gündüz, 30 yaşında eğitime olan sevgisi ile 10 yılda 7 üniversite bitirerek 8’nci üniversiteyi okuyarak herkese örnek oluyor.

Eğitime büyük bir sevgi duyduğunu dile getiren Gündüz, “Bu süreçte birçok üniversite öğrencilerine veya mezun olan arkadaşlarda 2’ci bir Üniversiteyi mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Yeni bir bakış açısı kazandıracaklar kendilerini geliştirmeleri adına hayata bakış açıları değiştirmesi adına kesinlikle okumayı tavsiye ediyorum. Hayat boyu yaptığı şeylerden zevk almayı bilen insanlar mutlu olan insanlardır. Bende bu süreçte çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

2012 yılından itibaren Sınıf Öğretmenliği, Marmara Hukuk Fakültesi, Uluslararası ilişkiler bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Yüksek lisans, Sosyoloji bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tezli yüksek lisans, bölümlerini bitiren 30 yaşındaki eğitimci Mehmet Şükrü Gündüz, son olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Uzay Bilimler bölümünü tamamlamayı hedefliyor.

10 yılda 7 üniversite bitiren Gündüz “2012 yılında sınıf öğretmenliğinden mezun oldum. Mezun olur olmaz Şırnak’ın İdil ilçesine öğretmen olarak atandım. Aynı yıl içerisinde Marmara Hukuk Fakültesini kazandım. 2015 yılında Marmara Hukuk Fakültesinde mezun oldum. Üniversiteyi bitirir bitirmez aynı zamanda uluslararası ilişkiler bölümünü de bitirdim. Anadolu Üniversitesinde açık öğretim fakültesinde mezun oldum. Sonrasında Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans bitirir bitirmez sosyoloji bölümünü de okuyup bitirdim. 2022 yılında sosyoloji bölümünden mezun oldum. Aynı yıl içerisinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tezli yüksek lisansımı da tamamladım. Şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Uzay Bilimler bölümünde 4’ncü sınıf öğrencisiyim. 7 üniversite bitirdim, 8’nci üniversiteyi okuyorum. Bir ön lisans, 4 tane lisans, 2 bölümde yüksek lisans bitirdim. Şu an ki hedefim Kamu Hukuk alanında doktora yapmak. Aynı zamanda 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapmaktayım. Beli yılarda müdür ve müdür yardımcılığında bulundum. Şu an Batman’da müdür yardımcılığı görevi yapmaktayım” dedi.

“Mezun olan herkese 2 üniversiteyi okumayı tavsiye ediyorum”

Gençlere önerilerde bulunan ve eğitime olan sevgisini dile getiren Gündüz, “Aynı anda bu kadar bölüm bitirme sebebim eğitimin bir süreç olmadığını, yaşam boyu eğitimin önemine inanan biri oldum. Hayata en çok başarılı olan insanların çoğu hayat boyu öğrenmeyi başaran insanlardır. Bende bu yolda kendime bu hedefi seçtim. Aynı zamanda bazı arkadaşlar öğretmenlik, hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi, kamu yönetim, uluslararası ilişkisi bölümünü soruyorlar arkadaşlar ne alaka diyorlar. Bence bunların hepsi multi disiplin olarak iç içe geçmiş alanlar. Bir eğitimci, bir toplum bilinci, bir hukukçu olarak hayata bakış açım olayları değerlendirişim meselelere yaklaşım çok farklı bakış açılarla kazandırdığına inanıyorum. Bu süreçte birçok üniversite öğrencilerine veya mezun olan arkadaşlarda 2’nci bir üniversiteyi mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Yeni bir bakış açısı kazandıracaklar, kendileri geliştirmeleri adına, hayata bakış açıları değiştirmesi adına kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayat boyu yaptığı şeylerden zevk almayı bilen insanlar mutlu olan insanlardır. Bende bu süreçte çok mutlu oldum. Birçok arkadaşı da bu yolda tavsiyelerde bulundum ve yönlendirdim. Eğitim tutkumu da onlara da kazandırmaya çalıştım” şeklinde konuştu.