28 yıllık öğretmene öğrencilerinden duygulandıran sürpriz

Kastamonu’da 28 yıldır öğretmenlik yapan Nuri Mesut Tekmen, film izlemek için gittiği sinemada şu anki ve mezun olan öğrencilerinin sürpriziyle karşılaştı. Öğrencilerinin hazırladığı video karşısında şaşkınlık yaşayan öğretmen, salona giren öğrenci ve velilerinin alkışları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Kastamonu’da Ali Fuat Darende İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Nuri Mesut Tekmen, ailesiyle birlikte film izlemek için sinemaya gitti. Sinemada salona girerek yerini alan sınıf öğretmeni Nuri Mesut Tekmen, açılan video karşısında şaşkınlık yaşadı. Beyaz perdede izlediği videoda şu anki ve mezun ettiği öğrencilerinin mesajlarını gören Tekmen, duygularına hakim olamadı. Videonun tamamlanmasıyla birlikte sinema salonuna giren öğrenciler ve velileri, alkışlarla Tekmen’in 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Çiçek takdim edilen Tekmen, gözyaşlarını tutamadı. Tekmen, öğrenciler ve veliler ile birlikte pasta kesti.

“Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum”

Ali Fuat Darende İlkokulu sınıf öğretmeni Nuri Mesut Tekmen, 1997 yılında Kastamonu’ya geldiğini belirterek, “28 yıldır öğretmenlik yapıyorum. İlk olarak Seydiler’e geldim. Daha sonraki süreçlerde Elyakut köyünde ve diğer okullarda çalıştım. Son 10 yıldır da Ali Fuat Darende İlkokulu’ndayım. Bugün ki sürpriz bana büyük bir sürpriz oldu. Bundan 10 yıl önceki, 15 yıl önceki, 2 yıl önce mezun ettiğim, halen okuttuğum bütün öğrencilerim bir araya gelerek böyle bir sürpriz hazırlamışlar. Şu anda nasıl konuşacağımı bilmiyorum ama öğretmenlik hayatımdaki en mutlu olduğum günlerden birini yaşıyorum” dedi.

Göreve başlayan ve üniversite okuyan öğrencilerini aynı videoda görmenin kendisini tarifi değişmez duygular içine koyduğunu aktaran Tekmen, “Şu anda çok büyük mutluluk içerisindeyim. Hatta ben, Öğretmen Lisesi’nde iken okuduğum öğretmenimin konuşmasını dahi izledim. O apayrı bir mutluluk verdi bana. Köylerde eğitim verdiğim öğrenciler içinde mimar, veteriner olarak çalışan, tıpta okuyan öğrencilerimin olması zor şartlarda da güzel yerlere gelinebileceğini gösterdi. Bundan sonraki süreçte de diğer öğrencilerim içinde daha fazla şeyler yapmam gerektiğini gösterdi. Yeni nesiller oluşturmak için çaba harcamamız gerektiğini gösterdi. Demek ki isteyince her şeyin olabileceğini gösterdi. Şu andaki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem, mutluluk içerisindeyim” diye konuştu.

“Maddi olarak hediye kabul etmiyordu öğretmenimiz, biz de böyle bir şey düşündük”

Organizasyonu planlayan öğrenci velisi Ayşegül Tan ise, “Mesut öğretmenimize güzel bir sürpriz yapmak istiyorduk. Çünkü öğretmenimiz maddi olarak hiçbir şekilde hediye kabul etmiyordu. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. Eski velilerine ulaşmaya çalıştım, eşinden de yardım aldım. Hatta sosyal medyadan ilkokul öğretmenini buldum. Kendisinden de video aldım. Güzel olacağını düşündüm ve gerçekten de çok güzel oldu. Herkes için bir hatıra kaldı” şeklinde konuştu.