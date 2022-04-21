23 Nisan için özel şarkı bestelediler

Eskişehir Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu öğretmeni Ebru Kapaklıkaya ile öğrencileri, Etwinning projesi çerçevesinde 23 Nisan için özel şarkı besteledi.

Öğretmen Ebru Kapaklıkaya’nın kuruculuğunu yaptığı Cebimdeki Notalar Projesi için öğrenci ve öğretmenler üretmeye devam ediyor. Proje ile bu kez de tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hediye ettikleri 23 Nisan şarkısı bestelediler. Öğrenciler, söz ve müziğini kendilerinin oluşturdukları 23 Nisan şarkısını gösterilerinde kullanacak, okullarında üm öğrencilerle birlikte söyleyecekler. Türkiye’den bir çok ilden öğretmenlerin de gösterilerinde kullanmak istediği şarkı şimdiden büyük beğeni topladı.