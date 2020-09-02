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214 kişilik BESYO kontenjanına 14 bin 31 kişi başvurdu

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU'NUN, 214 KİŞİLİK KONTENJANINA 14 BİN 31 BAŞVURU YAPILDI.

Eğitim 02.09.2020, 14:08
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214 kişilik BESYO kontenjanına 14 bin 31 kişi başvurdu

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (BESYO) 214 kişilik kontenjanına 14 bin 31 başvuru yapıldı.

Batman Üniversitesi BESYO bölümüne rekor başvuru yapıldı. Geçen yıl 4 bin olan başvuru sayısı bu yıl 14 binin üzerine çıktı. Konu ile ilgili bilgi veren BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Muhammet Çelik, BESYO bölümünün 2013’te açıldığını söyledi. Şu anda beden eğitimi spor öğretmenliği antrenörlük eğitimi bölümü ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenci alımı yaptıklarını kaydeden Çelik, bine yakın öğrencilerinin olduğunu söyledi. Çelik, "Geçen yıllarda yüz yüze yapmış olduğumuz özel yetenek sınavımıza 4 bin kişi ile yine Türkiye rekoru kırmıştık. Bu yıl pandemi riskinden dolayı özel yetenek sınavını yapamadık ve online başvuru aldık. Online başvurumuzda Türkiye rekoru kırarak 14 bin 31 başvuru aldık. Burada bizim için güzel olan 60 ilden yaklaşık 14 bin aday öğrencimizin Batman Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulumuzda okumak istemesi bizi gururlandırdı. Biz burada bu yıl için 214 öğrencimizi eğitime başlatacağız. Bunların içinde engeli ve mili sporcularımızda var. Bu yıl amaçladığımız yeni hayata geçirdiğimiz olaylardan bir tanesi de Mili ve spor mezunlarına kontenjan vermekti. Burada istediğimiz akademik başarısı olan TYT’si yüksek olan öğrencilerimin buraya gelmesi değil bunun yanı sıra sportif öz geçmişi olan ve sportif başarısını yakalayabileceğimiz öğrencileri almayı hedefledik. Bu noktada spor lisesi mezunu olan öğrencilerimize yüzde 25 ve mili sporcularımıza yüzde 25 kontenjan vererek bu dengeyi sağlamaya çalıştık. Okulumuza birinci gelen öğrencimiz 372 TYT ham puanı ile girdi bildiğiniz üzere bu çok yüksek ve birçok bölüme gidebilecek bir puanken öğrencilerimiz bizi tercih ediyor olması bizi gerçekten sevindirdi. Genele baktığımız zamanda TYT ham puanı olarak genel itibariyle 300 civarı 300’ün üzerinde olan öğrencilerimiz şuanda okulumuzda eğitim almaya başlayacaklar kayıtlardan sonra” dedi.

Batman Üniversitesine kayıt olan öğrenci Yaren Kapar ise “Batman Üniversitesine başvuru yaptık, yetenek sınavı için umarım kazanırım, heyecanlıyım. Buraya başvurdum çünkü imkanları daha geniş daha güzel bir üniversite umarım kazanırım benim için çok iyi olur" diye konuştu.

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