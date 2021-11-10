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21 öğrenciden ‘Atatürk’ için özel klip

Kastamonu’nun Cide ilçesinde daha önce hiçbir müzik deneyimi almamış 21 öğrenci, öğretmenlerinin de desteği ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılına özel ‘Ata’ya Özlem’ adlı klip hazırladı.

Eğitim 10.11.2021, 11:56
21 öğrenciden ‘Atatürk’ için özel klip

Kastamonu’nun Cide ilçesinde daha önce hiçbir müzik deneyimi almamış 21 öğrenci, öğretmenlerinin de desteği ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılına özel ‘Ata’ya Özlem’ adlı klip hazırladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen Kastamonu’nun Cide ilçesinde daha önce herhangi bir müzik eğitimi almamış amatör 21 öğrenci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı nedeniyle ‘Ata’ya Özlem’ adlı özel bir klip hazırladı. Cide’nin doğal güzellikleri ile Gideros Koyu ve Küre Dağları Milli Parkı’nın da yer aldığı klipte öğrenciler, öğrenci ve öğretmenlerin enstrümanları eşliğinde “Yiğidim Aslanım” türküsünü seslendirerek Atalarına olan özlemlerini farklı bir şekilde dile getirdi. Çekilen klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplandı.

“Cide’nin 21 farklı bölgesinde çekimler gerçekleştirdik”

Müzik Öğretmeni Mertcan Korucu, klipte 7 farklı bölgeyi temsilen 21 öğrenci ile 5 öğretmenin yer aldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü farklı bir şekilde anmak istediklerini kaydetti.

İkinci kez Atatürk’ü anma kapsamında klip hazırladıklarını belirten Korucu, “Bu klibimizde geçen seneye nazaran daha farklı yerleri göstermeye çalıştık. Aynı zamanda öğrenci ve öğretmen sayısını da arttırdık. Cide’nin 21 farklı bölgesinde çekimler gerçekleştirdik. Böylece Cide’mizin tanıtımına da katkı sunmuş olduk” dedi.

“Klip çekimleri 4 gün sürdü”

Klip çekim sürecinin çok sıkıntılı olduğunu ifade eden Korucu, şunları kaydetti: “Kastamonu’da koronavirüs salgının yayılmasıyla birlikte sınıflarımızın karantina süreçleri oldu. Bazı sınıflar kapandı, onların açılmasını bekledik. Onlar geldi filan derken, sınıfların kapanması dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. İkinci olarak da bizim çekim yaptığımız yerler, Cide merkezin çok dışında yerler. Biz, iki gün boyunca sabah 8.00 akşam 18.00’e kadar çekim yaptık. Bu çekimler 4 gün sürdü. Çamurlu, tozlu, topraklı yerlerden geçtik. Bazen çocuklar, öyle sıkıntılı yerlerden geçtiler ki paçalarını sıyırarak o şekilde çekim yapacağımız yere ulaştık. O görüntüler de kamera arkasında mevcut.”

Bu proje gibi başka klip fikirlerinin de olduğunu dile getiren Korucu, “18 Mart Çanakkale Zaferi için de öğrencilerimizle birlikte bir klip çekmeyi düşünüyoruz. Bu sefer Cide genelinde yapmak istiyoruz, hatta Kastamonu’yu da dahil etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

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