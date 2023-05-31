2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 17 Haziran'da gerçekleştirilecek 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Depremzede adayları ilgilendiren yeni gelişme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaketin etkilediği illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış nedeniyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığını kaydetti. Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda adayın ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

“Deprem bölgesinde ikamet edip, ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 1-12 Haziran tarihleri arasında valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.”

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