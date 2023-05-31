2023 YKS’ye girecek depremzede adayları ilgilendiren yeni gelişme

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaketin etkilediği illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış nedeniyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığını kaydetti.

Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda adayın ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

“Deprem bölgesinde ikamet edip, ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir. Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 1-12 Haziran tarihleri arasında valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.”