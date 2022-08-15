banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Edin Visca ameliyat oldu
Edin Visca ameliyat oldu
Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu
Çağla Büyükakçay, Polonya’da şampiyon oldu
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

Eğitim 15.08.2022, 08:11
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

Yorumlar (0)
25°
hafif yağmur