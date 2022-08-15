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2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
Erzincan’da turistlerin en uğrak yeri Girlevik Şelalesi’nin yolu ve kırık dökük tahta köprüleri tepki topluyor
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
Eğitim 15.08.2022, 08:11
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.