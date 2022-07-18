2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.