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ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Eğitim 18.07.2022, 07:34
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.