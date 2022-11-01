2022 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim burs başvuruları başladı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında 321 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığının YLSY bursuyla öğrenim görecek öğrencilerin sayısı belli oldu. Bu kapsamda, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 171, diğer kamu kurum ve kuruluşlar adına 150 olmak üzere toplam 321 öğrenci yurt dışına gönderilecek. Söz konusu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacak.

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 47 farklı üniversite ve 7 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek. Üniversitelerle beraber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Millî Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek.

2022 YLSY kapsamında ilan edilen kontenjanlarla öğrenim görülebilecek ülkelerin tümü dikkate alındığında öğrenciler, 46 farklı ülkede öğrenim görebilecek.

Burs kontenjanlarına farklı lisans alanlarından adayların başvurabilmesi için azami hassasiyet gösterilirken 2022 YLSY çalışmalarında ÖSYM’nin Lisans Programları Tablosundaki bin 198 lisans alanı tarandı ve ilan edilen burs kontenjanlarına 340 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesi sağlandı.

Adaylar, başvuru işlemlerini, 01-11 Kasım 2022 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi) http://rebus.meb.gov.tr internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapabilecekler.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan 2022 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, MEB tarafından burslu öğrenciler yurt dışına, 1416 Sayılı Kanun uyarınca, 1929’dan itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere gönderilirken, başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci burs almaya hak kazandı. Şu anda da 51 farklı ülkede 3 bin 904 öğrenci MEB bursundan yararlanıyor.