2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
YKS sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sınav sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine hazırlanıyor. YKS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve son tercih tarihi merak konusu oldu.
YKS KILAVUZU YAYIMLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.
ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.
Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulunuldu.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
İşte ÖSYM Başkanı Aygün'ün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama:
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim.