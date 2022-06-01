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2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
Milyonlarca üniversite adayı YKS sınavlarına hazırlanırken sınav giriş yerlerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu olmuştu. Beklenen an geldi, sınav giriş yerleri bu sabah ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Eğitim 01.06.2022, 08:07 01.06.2022, 10:04
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada
"18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ