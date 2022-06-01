2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada

"18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.