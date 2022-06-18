2022 TYT'DE TÜRKÇE ZOR, MATEMATİK DAHA KOLAYDI

Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir üniversitede okumak için çalışmalarının ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022’nin ilki 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 81 ilde gerçekleştirildi. Üniversite sınavı kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım gösteren adaylar YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) soruları için araştırma yaparken YKS zor muydu, kolay mıydı sorusuna GEN Eğitim Kurumları eğitim uzmanları detaylı bir analizle yanıt verdi.

ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrasında GEN Eğitim Kurumları’ndan yapılan açıklamada; “2022 TYT’ye genel olarak bakıldığında geçmiş yıllara göre daha kolay sorulardan oluştuğunu, bu yılki TYT’de öğrencilerin Türkçe bölümünde zorlandığı söyleyebiliriz. Adaylar, Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde beklendiği gibi rahat bir sınav geçirdiler.” denildi.

GEN Eğitim Kurumları eğitim uzmanlarının, 2022 TYT (Temel Yeterlilik Testi)’ne ilişkin detaylı değerlendirmeleri şöyle;

MATEMATİK BÖLÜMÜ GEÇEN YILLARA GÖRE DAHA KOLAYDI

Sınava giren öğrencilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda, Matematik bölümünde önceki yıllara göre daha kolay sorular geldiği anlaşılmaktadır. Yıl boyunca işlenen ünitelerden denemelerde ve soru bankalarında sıklıkla karşılaştığımız soru modellerinden sorular geldiği gözlemlenmiştir. Geometride iki soru hariç kalan sorular orta düzeyde ifade edebileceğimiz sorulardan oluşmaktadır.

TÜRKÇE BÖLÜMÜNÜN ZOR OLMASI BEKLENİYORDU

2022 TYT sınavı TÜRKÇE sorularının beklenen zorlukta olduğu ve müfredat dışı soruların olmadığı saptanmıştır. Paragraf sorularının çoğunlukta olduğu bunun yanında yazım, noktalama, cümle ögeleri, ek-kök ve sözcük türleri konularının da dil bilgisi sorusu olarak sorulduğu görülmektedir. Paragraf sorularının genellikle fazla uzun ve çeldiricilerinin çok yakın olması öğrencileri zorlamış ve zaman kaybetmelerine yol açmıştır. Konu dağılımı ise beklenti doğrultusunda olmuştur.

FİZİK BÖLÜMÜ

9.Sınıf müfredatından 4 soru, 10.Sınıf müfredatından ise 3 soru sorulmuş olup müfredat dışı ve kazanım dışı soru sorulmamıştır. Sorular oldukça temel düzeyde, kolay, ancak farklı bir bakış açısı gerektirecek şekilde, sorunun cevabının açıklamasını isteyen bir soru var, ısı sıcaklık sorusunda ise birkaç kazanım içerirken daha önceki yıllarda olduğu gibi işlem gerektiren soru sorulmamıştır. Geçen yıl yapılan TYT sınavına göre daha kolay bir sınav olmuştur.

KİMYA BÖLÜMÜ

2022 TYT sınavı kimya soruları kazanımlar açısından MEB Müfredatı doğrultusunda hazırlanmış olup çelişkiye düşürüp, zorlayıcı ayrıntı isteyen sorulara yer verilmemiştir. Genel itibari ile öğrencilerin cevaplandırabileceği, kavram kargaşasına düşmeyeceği tarzda sorulardan oluşmuştur. Çok fazla işlem sorularına yer verilmeyip daha çok temel nitelikte ve temel bilgiyi ölçer tarzda sorulara yer verilmiştir. Yıllardır sorulmamış olan temel yasalar konusundan bir soru gelmiştir.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Biyoloji sorularının genel olarak zorlayıcı olmadığı, yıl boyunca üzerinde durduğumuz, bilindik konulardan olduğu, biyolojiye genel hatlarıyla hakim olan öğrencilerin cevaplayabileceği tarzda olduğu bilgisini sınava giren öğrencilerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda edindik. Soru sayılarının genel olarak ünitelerde orantılı olduğu, 9. Sınıfın ilk ünitesi hariç diğer ünitelerden birer soru sorulduğu görüldü. Soru tarzlarının okulumuzda yaptığımız denemelerdeki sorulara oldukça benzer olduğunu, beklenmedik soruların olmadığını, sadece bazı soruların kolay olmasına rağmen cevap şıklarının çeldirici olabileceğini öğrencilerimiz belirtti. Bu bilgiler doğrultusunda bu yıl Biyoloji sorularının ortalama zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

TARİH BÖLÜMÜ

Tarih bölümü sorularının müfredat dahilinde sorulduğunu, soruların genel olarak yoruma dayalı olduğu, yorum gücü iyi öğrencilerin rahat bir sınav geçirdiğini belirtebiliriz.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Müfredat dışı sürpriz denilebilecek bir soru bulunmamaktadır. Zorluk derecesi bakımından bir soru dışında diğer sorular çok genel ve kolay, sene içi sınavlarımızda, testlerimizde, yayınlarımızda kullandığımız sorularla aynı doğrultudadır bu nedenle öğrencilerimizin sorun yaşamadan soruları rahatlıkla çözeceklerine inanmaktayız.

FELSEFE BÖLÜMÜ

Felsefe sorularında öğrencilerin zorlandıkları dönüşünü aldık, akım sorusu hikayeleştirerek anlatılmış fakat eleyici tarzda seçenekler eklenmiş. Ayrıca felsefeye dair terime ifadelere sıklıkla yer verilmiş. Bilgi Felsefesi yerine Epistemoloji, varlık Felsefesi yerine ontoloji kavramlarını kullanarak öğrenciye zaman kaybetmesi hedeflemiş.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

Öğrenciler genel olarak dinde bir iki soru dışında zorlanmadıklarını belirttiler. 2022 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları paragraf ağırlıklı olmakla beraber; bir iki sorusu bilgiye dayalıydı. Bilgi soruları peygamberin hayatına dayalı sorulardı.