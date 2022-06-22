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2022-Sayıştay Eleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM internet sitesinden 2022-Sayıştay Eleme Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

Eğitim 22.06.2022, 15:23
2022-Sayıştay Eleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Sayıştay Eleme: Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

Ösym başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

02 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT: 02 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Sayıştay Eleme sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

#Sayıştay Eleme Sınavı #giriş belgeleri
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