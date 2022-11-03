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2022 KPSS Lisans Sınavının sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 KPSS Lisans Sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Eğitim 03.11.2022, 10:12
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 KPSS Lisans Sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM 09 Ekim’de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.