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2022 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Eğitim 11.08.2022, 10:11
2022 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Söz konusu açıklama, ÖSYM’nin internet sitesinden “3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir” ifadeleriyle duyuruldu.

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