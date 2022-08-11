banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

2022 DGS sonuçları açıklandı!

12 Ağustos’ta açıklanması beklenen Üniversitelerde Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bugün açıklandı.

Eğitim 11.08.2022, 10:58
2022 DGS sonuçları açıklandı!

İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı DGS sonuçları açıklandı.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu