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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, süt sektöründe yaşanan sorunları değerlendirdi
2022 DGS sonuçları açıklandı!
12 Ağustos’ta açıklanması beklenen Üniversitelerde Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bugün açıklandı.
Eğitim 11.08.2022, 10:58
İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı DGS sonuçları açıklandı.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.