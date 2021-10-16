2022 bütçe büyüklüğü 1 trilyon 751 milyar lira

2022 yılı bütçesinden en büyük payı yüzde 15.6 ile eğitim aldı. Sosyal harcamalara 104.2 milyar lira kaynak ayrılırken, bütçeden en fazla ödenek 657.3 milyar lirayla cari transferlere tahsis edildi.

Bütçeyi Oktay bağladı

Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın bilgilendirme toplantısıyla açıkladı. Geleneksel bütçe bağlama seremonisinin de yapıldığı toplantıda Oktay özetle şu mesajları verdi:

“2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, bugün itibarıyla Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM’ye sunulmaya hazır durumdadır. AK Parti hükümetlerinin 20’nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından hazırlanan 4’üncü bütçedir. Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır.

2022 Bütçesi, yapay zekâ ekosistemine değer üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen, milli uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye’nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir.”

İşte 2022 merkezi yönetim bütçesi

Merkezi bütçe kapsamında 224 kamu idaresinin bütçesi yer aldı. Bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü.

Cari transferlere 657.3 milyar lira, personel giderlerine toplam 493.9 milyar lira, faiz giderlerine 240.4 milyar lira, sermaye giderlerine 132.3 milyar lira ayrıldı.

Bütçenin yüzde 15.6’sı, yani aslan payı eğitime tahsis edildi. Yükseköğretim de dâhil edildiğinde eğitim bütçesi 2022 yılında, 2021’e göre yüzde 29.4 artarak 273.5 milyar liraya çıktı.

2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116.4 milyar lira, Yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6.2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayrıldı. Bütçeden sağlığa ayrılan pay yüzde 7’ye yükseldi.

Sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarı 104.2 milyar lira. Bu tutar bütçenin yüzde 6’sına denk.

Bütçeden tarıma ayrılan kaynak 57.6 milyar lira.

Bütçeden 132.3 milyar lirası sermaye giderleri, 10 milyar lirası sermaye transferleri ve 5.3 milyar lirası yedek ödenek olmak üzere 147.6 milyar lira yatırıma ayrıldı.

Merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak 2022 yılında yüzde 29.6 oranında artışla 181 milyar liraya ulaştı.