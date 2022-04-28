2022 ALES sınav sonuçları açıklandı!

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI



ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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