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2022-2023 özel okul ücretleri açıklandı!

2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kolej ücretleri zirvede yerini aldı. Ana sınıfı ücreti 100 bin lirayı aştı.

Eğitim 26.05.2022, 13:47
2022-2023 özel okul ücretleri açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetmelik değişikliğiyle özel okullarda zam oranını yüzde 36 ile sınırlandırdı. Özel okullar ise yemek, kitap, kırtasiye, giysi gibi ücretlere yüzde 70'e varan oranlarda zam yaptı.

Şubat, mart ve nisan aylarında erken kayıtta 12 ile 15 bin TL'lik indirim dönemi de bitti. Kolejler, liste fiyatından kayıtlara başladı.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR!

Robert Kolej'in bu yıl peşin 130 bin TL, taksitli 140 bin TL ücretinin 200 bin TL'ye çıkması bekleniyor. 1042 öğrencili okulda 7 gün konaklamalı yıllık yurt ücreti 75 bin lira iken, 55 şehirden gelen öğrencilerin yüzde 26'sı burslu okuyor.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAZI ÖZEL OKULLARIN ÜCRETLERİ:

– İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları: Anaokulu 99 bin, ilkokul 119 bin, ortaokul 97 bin 520, lise 99 bin 367 lira. Yemek ücreti KDV hariç 14 bin 500 lira.

– Bilfen Kolejleri: Kampüse göre ücreti değişiyor. İlkokul birinci sınıf 99 bin 500, 2.3.4. sınıflar 107 bin, ortaokul 109 bin 720 lira. Yemek ücreti KDV hariç 13 bin 600 lira.

– BJK Kabataş Vakfı Okulları: Anaokulu 3 yaş 76 bin 600, 4-5 yaş 92 bin 600, ilkokul 108 bin 600, ortaokul 116 bin 600 lira. Yemek ücreti 12 bin lira.

– FMV Işık Okulları: 3-4 yaş yarım gün 41 bin ile 47 bin 250, anaokulu 69 bin 400 ile 72 bin 500, İlkokul+ortaokul 83 bin ile 96 bin, lise 86 ile 98 bin 500 lira. Yemek ücreti 12 bin 200 lira.

– İELEV Okulları: Yemek ve KDV dahil 4-5 yaş 96 bin 800, ilkokul 1. sınıf 119 bin 900, ilkokul 2.3.4. sınıf 116 bin, ortaokul 116 bin ile 121 bin, lise 134 bin, lise hazırlık 142 bin lira.

– Terakki Vakfı Okulları: Yemek, servis ve KDV hariç anaokulu 78 bin 800, ilkokul-ortaokul- lise ve fen lisesi 96 bin 200 lira.

#20222023 özel okul ücretleri
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